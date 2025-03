René Benko: Ehefrau Nathalie reicht Scheidung ein!

Nach der wirtschaftlichen Pleite steht Ex-Immobilien-Tycoon René Benko jetzt auch vor den Trümmern seiner Ehe: Seine Frau hat die Scheidung eingereicht. Ehe-Aus in Haft!

Seit Jänner sitzt Signa-Pleitier René Benko in Wien in U-Haft. Jetzt gibt es den nächsten privaten Tiefschlag für Benko: Wie oe24 aus dem Umfeld der Familie Benko erfuhr, hat seine Ehefrau Nathalie die Scheidung eingereicht. Gerüchte über ein Ehe-Aus der Benkos hatte es schon länger gegeben, nun hat Nathalie endgültig die Reißleine gezogen. Zu groß dürften die persönlichen Verletzungen und Enttäuschungen sein. "Sie will sich und ihrer Familie das nicht mehr antun und einen Schlussstrich ziehen", so ein enger Freund der Familie.15 Jahre lang waren René und Nathalie verheiratet (Hochzeit 2010).

Nathalie Benko hat sich völlig zurückgezogen

Die 41-jährige Nathalie hat sich seit der Signa-Pleite völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bei einem ihrer seltenen Auftritte im vergangenen Sommer bei einem Reitturnier in Rankweil (Vorarlberg) deutete Benkos Noch-Ehefrau aber bereits an, dass es nicht gut um ihre Ehe bestellt sei. Von der Pleite ihres Mannes distanzierte sie sich: "Ich habe mit den Geschäften meines Mannes nichts zu tun", sagte sie zur Bild. Für die Familie sei es eine "sehr belastende Zeit". Auf die Frage, ob sie noch mit René Benko zusammen sei, antwortete sie damals nur, dass sie noch gemeinsam in einem Haus lebten.

Benkos Familie musste Villa räumen

Auch das hat sich seitdem geändert: René Benko sitzt seit Jänner in Wien in Untersuchungshaft. Nathalie und die Kinder mussten aus der Benko-Villa in Innsbruck-Igls ausziehen. Das 5500-Quadratmeter-Haus ist inzwischen geräumt, die Eigentümerin Laura Privatstiftung will dort künftig entweder ein Hotel betreiben oder es verkaufen.

Kontoeröffnung löste Geldwäscheverdacht aus

Nathalie Benko geriet zuletzt auch selbst ins Visier der Behörden. Treuhandkonten, die ein Rechtsanwalt bzw. dessen Sekretärin für die Benko-Ehefrau bei zwei Tiroler Raiffeisenkassen eröffnen wollten, lösten einen Geldwäscheverdacht beim Bundeskriminalamt aus. Den Angaben zufolge sollten über das Konto mehrere Zahlungen "aus diversen Kaufverträgen abgewickelt" werden.

Gläubiger nehmen Vermögensaufteilung ins Visier

Die Benko-Scheidung ist auch im Zusammenhang mit der Causa Signa durchaus von Bedeutung. Mehrere Gläubiger sollen bereits angekündigt haben, etwaige Zahlungen bzw. Vermögensaufteilungen juristisch anzufechten. Laut dem Ehevertrag vom 26. März 2010 steht Nathalie bei der Scheidung die Übernahme der Miete bis zu 3.000 Euro, monatlicher Unterhalt in Höhe von 8.500 Euro zu. Das Vermögen aus der Laura Privatstiftung ist hingegen ausgeschlossen.

Nathalie Benko will laut ihrem Umfeld jedenfalls mit der Causa abschließen und nach der Scheidung auch den Namen Benko ablegen. Sie plant einen Neustart mit ihrem Mädchennamen Sterchele.