Diplomarbeit erklärt das Phänomen Richard Lugner

Lugners Prominenz wird wissenschaftlich erklärt.

Aufgedeckt. Wer auch immer in die Fußstapfen von Richard Lugner treten will, muss - für einen Buchleitfaden - tief in die Tasche greifen.

Diplomarbeit

Knapp 70 Euro kostet Elke Eschenbergs Werk Das Geheimnis der Prominenz Richard Lugner: Entstehung, Gründe und Auswirkungen seiner Berühmtheit, das ursprüngliche Eschenbergers Studien-Diplomarbeit war und bereits seit 2011 auf dem Markt ist. Mörtel selbst findet es cool und freut sich spät aber doch über ein weiteres Werk, das sein Leben porträtiert. Ob es auch anderen hilft, berühmt zu werden, ist aber eher fraglich, denn Richard Lugner ist und bleibt ohnehin ein "Original".