Lugner-Ex zu sexy für Youtube

Richard Lugners Ex-Tierchen Kolibri ist ob der Youtube Richtlinien empört.

Bahati Venus versteht die Welt nicht mehr. Das neueste Video der Lugner-Ex wird von YouTube als zu sexy eingestuft. "Mir wurde mitgeteilt, dass das Promoten meines Videos nicht möglich ist. Begründung: Zu sexy! Somit stagnieren meine Klickzahlen. Als ich mein erstes Musikvideo - Buzinezz - als Bryna veröffentlicht habe, hatte ich keine Probleme, obwohl wir sogar in einem Stripclub gedreht haben", so Bahati Venus, wie sie mit bürgerlichen Namen heißt, in einer Stellungnahme.

YouTube hat in Folge die Werbemöglichkeit zu Kolibris neuem Video "Stärker" abgestellt. Laut Kolibri stagnieren die Klickzahlen aufgrund des Eklats.