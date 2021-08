Lugner: Streit mit 'Babyelefant' eskaliert

Weil sie sich nicht impfen lassen will, darf Daniela Kennedy nicht mit nach Kroatien.

Sie sei "ein bisschen eine Hexe und eine Selbstheilerin", meint Daniela Kennedy, von Richard Lugner (88) auch liebevoll "Babyelefant" genannt. Daher wolle sie sich nicht impfen lassen. Schon gar nicht, weil sie "ja kein Versuchskaninchen" sein will.

Für "Mörtel" jedenfalls Grund genug, sie nicht auf Jachturlaub nach Kroatien mitzunehmen. Der Baumeister kann nicht glauben, wie "naiv" seine einstige Begleiterin ist, und schreibt sich in einer SMS an sie nun den Grant von der Seele: "Wenn du meinst, mit einer Messerspitze Vitamin C gegen Corona immun zu sein, dann würden das alle machen. Ich hoffe, du landest nicht auf der Intensivstation mit deinen (Schnaps-)Vitaminen."

Sonja springt ein, Simone bleibt auch daheim

Ersatz. An Danielas Stelle rückte Sonja Schönanger alias "Käfer"."Mörtels" eigentliche Freundin Simone (39) bleibt zu Hause. "Sie hat nie Urlaub. Wegen ihr werde ich nach 27 Jahren heuer auch eine Ausnahme machen und Silvester in Wien statt auf den Malediven feiern." Für sein Glück tut Richie alles.