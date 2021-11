Lugner: Ultimatum für Simone

Ab Montag gilt die 2G-Regel. Lugners Verlobte muss dann zu Hause bleiben.

Probleme. Abendessen in Nobelrestaurants, Theaterbesuche und Eventmarathons. Wer Richard Lugner (89) kennt, weiß: Der Baumeister ist ein Lebemensch. Mit seiner Verlobten Simone Reiländer (39) gestaltet sich die Freizeitplanung ob der 2G-Regel leider schwierig. Denn sein „Bienchen“ will sich nicht mit einem der zugelassenen Impfstoffe stechen lassen. Ohne den grünen Pass muss „Mörtels“ bessere Hälfte leider in den eigenen vier Wänden bleiben, während er um die Häuser zieht.

Lugner: ›Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll‹

Disput. Dem Baumeister reicht es jetzt: „Das ist kein Zustand. Ich habe teure Karten für das Neujahrskonzert und die Fledermaus besorgt, da möchte ich auch hingehen.“ Auch der gemeinsame Maledivenurlaub sei in Gefahr. Heute will Richard Lugner Simone ein Ultimatum stellen. „Ich weiß sonst nicht, wie es weitergehen soll.“

Simone sei an sich kein Impfgegner. Sie wolle jedoch auf den Totimpfstoff warten. Ob „Mörtel“ auch so lange warten kann?