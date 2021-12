Lugners ›Biene‹ bricht Corona-Regeln

Richard Lugners Verlobte müsste als Ungeimpfte auch jetzt zu Hause bleiben.

Aufregung. Ihren 29. Geburtstag will Jacqueline Lugner heute in der Döblinger Villa ihres Vaters Richard Lugner (89) feiern. Dagegen spricht freilich nichts, denn sowohl sie als auch ihr Vater sind geimpft. „Ich werde Simone heute nach einer Woche wiedersehen (Anm.: ­Simone wohnt in Niederösterreich)“, erzählt Richard Lugner im Gespräch mit ­ÖSTERREICH. „Mörtels“ Verlobte ist allerdings nicht geimpft. Für sie gilt der Lockdown und somit die Ausgangsbeschränkungen weiterhin.

Lugner bringt sich mit 89 Jahren in Gefahr

Leichtsinn. Zudem wird auch Jacquelines Lebensgefährte Leo Kohlbauer bei der kleinen Feier anwesend sein. Somit kommt ein weiterer Haushalt dazu. Laut Verordnung dürfte Simone selbst wichtige Bezugspersonen nur einzeln treffen. Das Treffen ist somit ver­boten. Es sei denn, die Geburtstagsrunde würde sich gemäß Paragraf 14 als psychosoziale Selbsthilfegruppe ausgeben, dann wäre es erlaubt. Auf PCR-Tests verzichtet Lugner ebenso: „Bei mir zu Hause gibt es ja schließlich keine 2G-Regel und ­Simone ist meine Lebensgefährtin.“