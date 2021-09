Nackt-Show auf Lugners "Love Boat"

Betrunkene, leicht ­bekleidete Frauen und ein Millionär bei „Lugners Love Boat“.

Dreh. Vor einigen Wochen heuerten sechs „Seepferdchen“ bei „Kapitän Mörtel“ am „Love Boat“ an. Was dabei herauskommt, wenn Richard Lugner (88), Nina Bruckner, Sonja Schönanger, Lydia Kelovitz und drei bisher Unbekannte durch die Adria schippern, zeigt ATV heute Abend wieder in der dritten Folge der ulkigen Show. Vorab verrät der Baumeister jedoch schon spannende Details: „Die Damen mussten ihr Oberteil ausziehen“, erzählt er freudig. Dabei seien einige Hoppalas passiert, die man bestimmt auch mit der Kamera eingefangen habe.

Gleichgewicht. Im Laufe der Sendung muss Lugner eine seiner Begleiterinnen nach Hause schicken, es gibt Tränen, und ein feuchtfröhlicher Ausflug auf einem Spielplatz endet mit dem Absturz dreier „Tierchen“. Wie tief sie dabei fallen, sei noch nicht verraten.