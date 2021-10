Simone: ''Ich möchte Hochzeit am Strand''

Noch wohnen sie nicht zusammen, aber für die Hochzeit gibt es schon Pläne.

Zukunft. Anfang Oktober verlobten sich Richard Lugner und seine Freundin Simone Reiländer zu seinem 89. Geburtstag. Damals hatte Mörtel noch keine Pläne für die Hochzeit geschmiedet. Muss er auch nicht – das nimmt ihm seine zukünftige Ehefrau ab. Auf oe24.TV meinte Simone, dass sie sich eine Strandhochzeit wünscht und das noch vor dem Hochsommer nächsten Jahres. „Im Mai oder Juni wäre optimal“, so Simone.

Trouble. Doch bis dahin gilt es noch eine Hürde zu überwinden. Simone hat einen Hund und zwei Katzen. Lugner hat ebenfalls einen Hund, der aber keine Katzen mag, was das Zusammenziehen erschwert. Aber auch hier soll es bereits eine Lösung geben. „Ihre Schwester übersiedelt in Simones Haus und die Katzen bleiben dort“, so Mörtel zu ÖSTERREICH. Damit steht dem Umzug nichts mehr im Wege.