Abrechnung mit Royals: Jetzt kommt Buch von Harry & Meghan

Wer dachte, dass die Biografie von Prinzessin Diana 1997 ein Schocker für das britische Königshaus war, der kann gespannt auf diesen Knaller sein. Wie ein Insider gegenüber der "Dailymail" berichtet, sollen Harry und Meghan gemeinsam mit zwei Journalisten an einer exklusiven Biografie basteln.

Nachdem die beiden erst kürzlich ihren Rückzug aus der ersten Reihe der Royal Familiy vollzogen haben und mit Baby Archie nach Los Angeles gezogen sind, werden innerhalb des Rests der Windsors die Befürchtungen einer Art Abrechnung wach.

Denn das ausführliche Interview, auf dem das Buch basieren soll, habe kurz vor dem "Megxit" und der Abreise nach Kanada stattgefunden. Mitten in einer Zeit in der es innerhalb der Familie viele Zerwürfnisse gegeben haben soll.

Zudem gelten die beiden Journalisten als äußerst gut vernetzt mit Harry und Meghan. Sowohl Omid Scobie, der unter anderem für "Harper's Bazar" schreibt, wurde bereits als Sprachrohr von Meghan und als Vertrauensperson belächelt, da er stets die positiven Dinge an den beiden hervor hebt. Er sei auch einer der wenigen gewesen, die Details über den Videoanruf zwischen den Sussexes und der Queen kannte. Auch die zweite Autorin gilt nicht gerade als kritisch gegenüber den beiden. Carolyn Durand ist seit 15 Jahren Royal-Expertin für das Magazin "Elle".

Den genauen Inhalt kennt man noch nicht, allerdings soll bereits der Titel stehen: "Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan“ (Deutsch: Durch und durch moderne Royals: Die wahre Welt von Harry und Meghan“). Aufgrund der Coronakrise wurde die Veröffentlichung von Juni auf August verschoben. Spätestens dann wissen wir, ob die Sorgen des britischen Königshauses gerechtfertigt waren.