Actionstar Johnson: Corona-Baby mit Ehefrau?

Die Ehe von Dwayne Johnson ("Jumanji") hat laut dem Actionstars durch die Selbstisolation wegen der Coronaviruspandemie neuen Schwung bekommen. "Die Quarantäne hat einen positiven Effekt auf meine Ehe", sagte der US-Schauspieler auf Instagram: "Wir werden schnippisch miteinander, wir streiten. Ich muss ehrlich sein: Als diese Sache anfing, war ich manchmal wirklich launisch."

Johnson: So klappt Isolation

Das Wichtigste sei jetzt, zu kommunizieren und Rücksicht aufeinander zu nehmen, appellierte Johnson an seine Fans. Ehefrau Lauren Hashian (35) sei die Beste für ihn, sagte er. "Danke, dass du so verständnisvoll mit mir bist." Und: Beide hätten wieder angefangen zu üben, wie man Babys macht, sagte der Schauspieler am Ende des Videos mit einem Augenzwinkern.