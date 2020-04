Babygerüchte um Meghan: Kind Nr. 2 unterwegs?

Viel Zeit für ihren Nachwuchs haben Meghan und Harry derzeit: Seit dem 1. April ist das ehemalige Herzogenpaar von Sussex nicht mehr offiziell für die Krone tätig, die Titel dürfen sie nicht mehr tragen. Das besagt jenes Agreement, das mit Harrys Oma der Queen ausgemacht wurde.

Neue Aufgaben

Nun stellt sich die Frage: Wie sieht die Zukunft für Harry und Meghan aus? Nach einem längeren Aufenthalt in Kanada sind die beiden nach L.A. gezogen. Meghan hat einen ersten Job erledigt – für eine Disney-Produktion wurde sie als Synchronsprecherin angeheuert.

Harry und Meghan: Noch ein Baby?

Es wäre für die beiden, die sicher leicht in allem Fußfassen können, was sie begehren die ideale Zeit, um richtig durchzustarten. Doch ein Statement des Palastes, das am 30. 3. veröffentlicht wurde, lässt aufhorchen. Dort ist zu lesen: „Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden sich in den nächsten Monaten komplett auf ihre Familie konzentrieren und weiterhin alles tun, was sie können (…) um ihre bereits bestehenden gemeinnützigen Verpflichtungen zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie ihre zukünftige gemeinnützige Organisation weiterentwickeln." Viele lesen aus dem Statement, dass bestimmt (bald) ein weiteres Kind unterwegs sein wird. Harry plauderte vergangenen Sommer aus, dass er sich weitere Kinder vorstellen könne.