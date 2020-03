Camilla ist stinksauer auf Meghan

Es herrscht wieder dicke Luft bei den Royals. Kaum sind Harry und Meghan wieder im Lande, sorgen sie auch schnell für Schlagzeilen. Nach ihrem hollywoodreifen Auftritt im strömendem Regen und im Blitzlichtgewitter bei einer Veranstaltung für kriegsversehrte Veteranen in der Londoner City, waren am Freitag eigentlich keine Termine der beiden geplant und das hat einen Grund. Denn in der Royal Family werden die Termine der einzelnen immer aufeinander abgestimmt - auch damit sich die Berichterstattung über die jeweiligen Auftritte nicht überschneidet. Und so kam es, dass am Freitag alle Augen auf Camilla sein sollten und ihre packende Rede gegen häusliche Gewalt auf einer Veranstaltung zum Weltfrauentag. Etwas, das der Herzogin von Cornwall sehr am Herzen liegt.

Doch am Ende des Tages berichtete die britische Presse nicht von Camillas Rede und ihrem Herzensthema, sondern über Meghan. Denn die Herzogin von Sussex hielt sich nicht an die royale Abmachung und postete just am selben Tag der Rede Fotos von ihrem heimlichen Besuch im National Theatre in London. Sie ließ sich dort in einem Studio jüngste Entwicklungen im Bereich der Virtual-Reality-Technologie zeigen, die neue Formen des emotionalen Geschichtenerzählens ermöglicht. Die frühere US-Schauspielerin ("Suits") ist Schirmherrin des Theaters. Der Besuch fand bereits am Donnerstag statt, wie aus einem Instagram-Beitrag des Paares hervorgeht.

Camilla soll vor Wut geschäumt haben, berichtet ein Insider der britischen "Daily Mail". "Camillas Arbeit ist ihr sehr wichtig und ihre Entscheidung, die Geißel der häsulichen Gewalt zum 10. Jahrestag von 'Womens of the Worls' hervorzuheben, war ein sorgfältig durchdachter Plan", so der Insider. Und weiter: "Natürlich war bekannt, dass Harry und Meghan diese Woche ebenfalls Termine wahrnehmen, einige privat, aber alle verständigten sich darauf, dass Camillas Rede Priorität haben soll. Leider hatten einige Personen andere Pläne." Meghan soll nicht auf ihre Mitarbeiter gehört haben, als diese ihr zu erklären versuchten, dass man die Fotos am Freitag nicht veröffentlichen könne.

Ende März wollen Harry (35) und Meghan ihre royalen Verpflichtungen aufgeben. Noch bis Montag absolvieren sie in London private und offizielle Termine. An diesem Samstagabend wollten sie an einer Musikveranstaltung der königlichen Marine in der Londoner Royal Albert Hall teilnehmen.