Charlotte Casiraghi: Es wird ein ...

Charlotte Casiraghi (32) scheint mit ihrem Verlobten, dem Filmproduzenten Dimitri Rassam, auf Wolke sieben zu schweben. Grund dafür ist wohl auch der wachsende Babybauch. Charlotte erwartet schon ganz bald ihr zweites Kind. Nun hat die Bunte herausgefunden, was der royale Nachwuchs wird. Charlotte und Dimitri bekommen einen Sohn!

Großer Bruder

Söhnchen Raphael, der 2013 geboren wurde und der Beziehung mit dem französischen Komiker Gad Elmaleh entstammt, wird also bald der große Bruder sein. Lange hielt Charlotte ihren Babybauch geheim, bei der Global Champions Tour in Monaco Ende Juni war es so weit und Charlotte präsentierte ihre anderen Umstände.

Hochzeit

Die standesamtliche Hochzeit zwischen Charlotte und Dimitri soll noch dieses Jahr, kurz vor Weihnachten, stattfinden. Eine große kirchliche Zeremonie mit einer mehrtägigen Party wird dann erst nächsten Sommer am Plan stehen.

