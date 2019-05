Am 23. Oktober hat die 32-Jährige Charlotte Casiraghi im Princess Grace Krankenhaus einen Buben zur Welt gebracht. Es ist das erste gemeinsame Kind für sie und ihren Verlobten, den Produzenten Dimitri Rassam. Er hat aus einer früheren Beziehung bereits ein Kind und aus der Verbindung zum französischen Komiker Gad Elmaleh Söhnchen Raphael (5).

Party in Cannes

Jetzt hat sich die Monegassin im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes der Presse gezeigt. Charlotte zeigte sich schlank und verliebt. Zusammen mit ihrem Verlobten besuchte sie eine Party, dort tanzten die beiden und genossen die Dinner-Einladung. Erst vor wenigen Monaten gab es Gerüchte, das Paar stecke in einer Krise. Ungewöhlich für den Hof in Monaco: Diese wurden dementiert. Im Spätsommer dieses Jahr soll die Hochzeit stattfinden.

