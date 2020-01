Dieses Leben hat für Meghan und Sohn Archie bereits begonnen. Die Duchess of Sussex ist vor der Krisensitzung wieder nach Kanada abgereist, um bei ihrem Kind zu sein. Ehemann Harry blieb zur Besprechung zurück. Wie US-Medien nun berichten, weilt Meghan in der gleichen Luxusvilla, die sie schon in den vergangenen Wochen im Urlaub mit Harry bewohnte. Das Anwesen auf Vancouver Island ist über 14 Millionen Dollar wert und bestens ausgestattet: Fünf Schlafzimmer, acht Badezimmer sind in der Villa, die im französischen Prunk-Chic gehalten ist zu finden. Weitere Annehmlichkeiten sind ein eigener Weinverkostungsraum, ein professioneller Pizzaofen, ein eigenes Spielzimmer. Das Beste ist allerdings die spektakuläre Aussicht aufs Wasser. Besitzer ist der Multimillionär David Foster, Ehemann von Meghans Jugendfreundin, der Schauspielerin Katharine McPhee.

Trotz Luxus beim Wohnen mag es die Herzogin sonst recht bodenständig. Im Gegensatz zu den royalen Konventionen, di sie in England gelebt hat, fährt Meghan in Kanada selbst Auto. Sie wurde bereits mehrmals mit einem unauffälligen Rang Rover in der Gegend gesichtet, um in die Stadt zu fahren. Meghan soll viel Zeit zu Hause verbringen, derzeit ist es nass und kalt in Kanada. Doch einmal pro Tag geht Meghan spazieren oder fährt durch die Gegend. Einziger Hinweis auf ihren royalen Status: Bodyguards folgen ihr auf Schritt und Tritt. Mittlerweile soll sich auch ihre Mama Doria Ragland bei ihr und Archie befinden. Harry soll in wenigen Tagen auch in der Villa eintreffen.