George & Charlotte: Die Weihnachtswünsche der Mini-Royals

Was wünschen sich Kinder, die wahrscheinlich alles haben und in einem Schloss wohnen? Die Antwort auf diese Frage interessiert uns brennend und so kommt es gerade recht, dass bald Weihnachten ist und auch Königinnenurenkelkinder ihren Wunschzettel ausfüllen müssen. Britische Medien berichten, dass der sechs Jahre alte George und die vier Jahre alte Charlotte schon konkrete Ideen haben.

Sportlicher George

So soll sich George am meisten über einen Tennisschläger zu Weihnachten freuen. Weiters auf seiner Liste: Ein kompaktes Tischfußballspiel. Sport soll derzeit im Leben von George eine große Rolle spielen, heißt es von verschiedenen Quellen. Diese Leidenschaft wir auch von seinen Eltern, die selbst sehr viel Bewegung machen, gefördert.

Eigenes Pony für Charlotte?

Schwester Charlotte ist ebenfalls sportlich unterwegs. Sie soll sich ein Pony als Weihnachstgeschenk in den Kopf gesetzt haben. Ein nicht ganz unrealistischer Wunsch, der in Andelskreisen fast schon Tradition hat. Denn die Queen war ebenfalls vier Jahre alt, als sie ihr erstes kleines Pferd bekommen hat. Nur Papa William sei von dem großen Wunsch seiner Tochter noch nicht überzeugt, er hält ein derart verantwortungsvolles Geschenk für zu früh.