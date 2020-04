Happy Birthday! Prinz Louis wird schon 2

Der britische Prinz Louis hat am Donnerstag seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Der Kensington-Palast veröffentlichte dazu bereits am Mittwochabend mehrere Fotos des jüngsten Sprösslings von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) auf Twitter. Mit Seitenscheitel und im blau-weiß-karierten Hemd ist er beim Malen mit Fingerfarben zu sehen.

© APA/AFP/KENSINGTON PALACE/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

"Wir teilen einen kurzen Blick auf Prinz Louis Bastelarbeiten vor seinem zweiten Geburtstag", hieß es dazu. Die Fotos habe Kate im April gemacht. Eines davon zeigt einen Handabdruck in Regenbogenfarben. Der Regenbogen ist zum Symbol der Hoffnung und der Unterstützung für das medizinische Personal in der Coronakrise geworden.

© APA/AFP/KENSINGTON PALACE/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE



Auf einem der Bilder schaut Louis vergnügt und reckt die farbbeschmierten Hände Richtung Kamera. Mehrere britische Zeitungen nahmen das Foto auf ihre Titelseite. "Die helfenden Hände des Geburtstags-Prinzen", schrieb beispielsweise der "Telegraph". Auf einem anderen Bild hält er sich mit frechem Blick die gespreizten Finger vors Gesicht, als wolle er sich gleich eine Kriegsbemalung verpassen - was er dann offenbar auch tatsächlich macht, wie auf weiteren Fotos zu sehen ist, mit denen der Palast am Donnerstag nachlegte. Darauf ist ein äußerst vergnügter Prinz Louis mit zwei komplett farbverschmierten Wangen zu sehen. "Danke für Eure lieben Botschaften zu Prinz Louis zweitem Geburtstag", hieß es dazu.

© APA/AFP/KENSINGTON PALACE/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE