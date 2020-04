Harry & Meghan: Corona-Einsatz in Hollywood

Edle Helfer. Kappe und Mundschutz – also fast bis zur Unkenntlichkeit vermummt und trotzdem sofort wiederzuerkennen. Prinz Harry (35) und Gattin Meghan (38) gehen seit Tagen in Hollywood von Tür zu Tür. Als freiwillige Helfer verteilen sie für die Benefizorganisation Project Angel Food Care-Pakete an Bedürftige.

Routine. Was zu Ostern begann und viele überraschte, ist mittlerweile zur täglichen Routine geworden: Am Donnerstag spazierte man zwischen den Lieferdiensten Hand in Hand durch Hollywood. Am Freitag waren sogar die süßen Hunde „Beagle Guy“ und „Labrador Oz“ mit dabei. Eine Flasche Desinfektionsmittel sowieso.

Spannend. Bloß ein ein­ziger Bodyguard (ohne Schutzmaske!) sah mit Respektabstand nach dem Rechten. Chauffeur gab es, anders als in England, keinen: Harry steuerte den schwarzen Porsche SUV selbst von der Luxusvilla in Malibu nach Hollywood.

Versteckt. So ungewöhnlich frei sich die Ex-Royals in Los Angeles auch bewegen, so sehr bewahren sie freilich ihr Geheimnis: Söhnchen Archie wird seit Dezember versteckt.