Harry begleitet Kate: Baby Sussex noch nicht da

Warten auf Baby Sussex: Noch dürfte das erste Kind von Harry und Meghan nicht geboren worden sein.

Gedenktag

Davon gehen jetzt britische Medien aus, weil Harry einen Termin wahrgenommen hat. Am frühen Nachmittag des 25.4. begleitete der Herzog von Sussex seine Schwägerin, Duchess Catherine in die Westminster Abbey. Dort ehrten die zwei Royals Australische und Neuseeländische Einsatzkräfte beim sogenannten Anzac-Day. Dieser ist ein Gedenktag für die vielen Soldaten, die während der Schlacht von Gallipoli am 25.4.1915, während des ersten Weltkrieges, ihr Leben gelassen haben.

Wie in alten Zeiten

Harrys Teilnahme wurde erst Stunden von dem Termin bestätigt. Sein Name wurde extra nicht auf die Einladung geschrieben, da es wegen der Ankunft nicht sicher war, dass er erscheinen könne. Kate und Harry wirkten bestens gelaunt, auch von einem möglichen Zerwürfnis ist auf den Bildern nichts zu erkennen. Die beiden schienen sich bestens zu unterhalten, lächelten einander an. Ganz so, wie in alten Zeiten! William ist derzeit in Neuseeland unterwegs, um den Opfern des Christchurch-Terrors zu gedenken.