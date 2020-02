Harry gesteht: 'War jahrelang in Therapie'

Erstmals seit ihrem medienwirksamen Teil-Rückzug aus dem britischen Königshaus sind Prinz Harry und seine Frau Meghan gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das Paar nahm an einer Veranstaltung der Großbank JPMorgan Chase in Miami teil, wie der Buckingham Palace am Freitag mitteilte. Demnach hielt Harry bei dem Event im 1 Hotel am Strand von Miami eine Rede. JPMorgan Chase ist das größte Kreditinstitut in den USA. Unklar blieb, ob Harry für seinen Redebeitrag bezahlt wurde.

Offene Worte

In seiner Rede zeigte sich Harry offen wie nie und sprach über seine schwere Kindheit und den Tod seiner Mutter. Er sei damals in ein tiefes Loch gefallen: Partys, Alkohol und Rebellion begleiteten ihn in den Jahren nach dem Unfalltod Lady Dianas. Schließlich habe Harry professionelle Hilfe ausgesucht: Der Prinz befand sich in den letzten drei Jahren in Therapie, um das Trauma des Verlustes seiner Mutter zu überwinden. Das berichtet das Promi-Portal „PageSix“.

Harry soll auch über den Megxit gesprochen haben. Er wolle nicht, dass Meghan und ihr Sohn Archie das durchmachen müssen, was er als Kind durchmachen musste“, so PageSix.