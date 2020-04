Harry und Meghan: In L.A. dabei erwischt

Endlich wissen wir, womit Harry und Meghan zumindest einen Teil ihrer Zeit verbringen. Sie haben ihre Arbeit für wohltätige Zwecke fortgesetzt. Wie die Daily Mail berichtet, ist das Ehepaar nun auf frischer Tat ertappt worden – dabei, Gutes zu tun!

Harry und Meghan: Nicht gleich erkannt

Die beiden haben Essen an Menschen ausgeliefert, die wegen der Corona-Krise besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen. Vorbildlich nach den kalifornischen Richtlinien geschützt – Meghan trug Nasen-Mund-Schutz und Harry ein fest sitzendes Bandana, lieferten sie das Essen an Dan Tyrell, der die beiden zuerst nicht erkannte. Der 53 Jahre alte HIV positive Mann, der an Blutdruckproblemen leidet, erkannte die berühmten Auslieferer nicht sofort. Erst als er sich die beiden näher besah, fiel der Groschen.

Unterstützen Organisation

Harry und Meghan sollen an mehreren Tagen schon für die Angel Food Organisation Essen ausgeliefert haben und werden auch in den kommenden Wochen mitanpacken. Die beiden wurden bei dieser Aktion von zwei schwarzen SUVs begleitet, gefüllt mit Security-Personal.