Zuletzt zeigte sie sich im Garten- und Freizeit-Look. Doch zum Geburtstag der Gesundheits-Organisation NHS lieferte Herzogin Kate (38) wieder eine royale Modeschau. Im blauen Retro-Print von Beulah samt weißen Stehkragen zog sie beim Besuch im King’s Lynn Hospital alle Blicke auf sich.

Der Look ist vertraut: Kate zeigte das gleiche Dress bereits in Rot. So wie auch Prinzessin Mary von Dänemark.