Der "Megxit", Meghan und Harrys Abspaltung von ihren königlichen Pflichten, ist erst wenige Tage her, ganz England steckt der Schock noch in den Knochen. Während Prinz Harry nun Details dazu mit seiner Großmutter der Queen und seinem Vater, Thronfolger Charles aushandelt, weilt Meghan in Kanada.

Meghan und Archie in Kanada

Zusammen mit Söhnchen Archie und ihrer Mama Doria, hält sich die Herzogin in einer Luxus-Villa auf Vancouver Island auf. Einige Tage lang, soll es Meghan entspannt angegangen sein; viel zu Hause war sie und nur zu gelegentlichen Spaziergängen oder Fahrten in die Stadt draußen. Nun aber macht die Herzogin mit ihrer Charity-Arbeit weiter.

Erstes Bild nach Megxit

Ein erstes Bild nach dem Megxit zeigt sie strahlend und freundlich in die Kamera lächelnd. Meghan hat am 14.1. ein Frauenhaus in Vancouver besucht. Auf der Seite des "Downtown Eastside Women's Centre" steht zu lesen, dass Meghan kam um sich über die Arbeit zu informieren und zu diskutieren, wie Frauen von Problemen beeinträchtigt werden. Schaut so aus, als würde die Herzogin dort weiter machen, wo sie aufgehört hat: Bei der Arbeit und Unterstützung von Menschen in schwierigen Situationen mit Mensche