Hirnblutung? Sorge um Prinz Philip (97)

Schocknachricht aus dem britischen Königshaus: Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, war am Donnerstagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt, das teilte der Buckingham-Palast mit. Der 97-Jährige habe bei dem Autounfall in der Nähe des Landsitzes Sandringham von Königin Elizabeth II. (92) keine Verletzungen erlitten. Dem britischen Nachrichtensender Sky News zufolge soll es sich um einen "kleineren Zusammenstoß" gehandelt haben. Auf Fotos war ein auf der Seite liegendes Fahrzeug zu sehen. Dabei soll es sich laut Sky News um Philips Auto handeln. Ein anderer Wagen stand am Straßenrand.

Alkotest

Wie der US-Mediendienst TMZ berichtet, musste sich Prinz Philip nach dem Vorfall einem Alkoholtest unterziehen. Das sei allerdings ein normaler amtlicher Vorgang und werde immer durchgeführt. Es wurde keine Alkoholisierung festgestellt. Philip wurde von einem Arzt untersucht, der keine Verletzungen festgestellt hat.

++Hirnblutung?++

Doch nun sind die Ärzte doch alarmiert. Denn auch ein kleiner Unfall sei im hohen Alter von Prinz Philip potenziell lebensgefährlich. Mediziner fürchten die Möglichkeit einer Hirnblutung bei dem 97 Jahre alten Monarchen. So berichtet es der britische Mirror. In dem Artikel äußert sich auch der Präsident der britischen Notfall-Mediziner-Gesellschaft, Dr. Nick Scriven, der beschreibt, auf was nun bei dem Ehemann der Queen geachtet werden muss: "Sie müssen ihn genau beobachten, über Nacht weil das Risiko für dafür sich über die nächsten 48 bis 72 Stunden erstreckt." Mögliche Symptome für eine Hirnblutung oder eine Gehirnerschütterung können Schwindel, Übelkeit oder Bewusstlosigkeit sein.