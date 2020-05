Lady Di: Ihr Nackt-Geheimnis

Tuschelei. Am 14. Mai erscheint Tom Quinns neues Enthüllungsbuch über die britische Königsfamilie. In Daily Mail gab der Autor einen ersten Einblick in sein Werk mit dem Titel Extracted from Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle. Alle darin enthaltenen Informationen stammen von Palast-Angestellten. Auch Prinzessin Diana (†36) wird darin zum Thema. So berichtet etwa eine ehemalige Bedienstete mit dem Pseudonym „Winifred“ vom turbulenten Privatleben der Königin der Herzen. „Wir taten also so, als wüssten wir nicht, was vor sich geht, oder als würden wir nichts mitbekommen. Aber wir sahen alles.“

Pikant. So habe sich Dianas angeblicher Geliebter Oliver Hoare (74) nackt hinter einer Topfpflanze versteckt und Lady Di selbst sei des Öfteren, wie Gott sie schuf, auf der Dachterrasse gelegen. Einmal sei sie dabei von zwei Bauarbeitern erwischt worden und habe sich lediglich verbeugt und weggedreht.