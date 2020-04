Läuten bald die Hochzeitsglocken bei Prinzessin Märtha Louise?

In einem Interview für das deutsche Magazin "Bunte" zeigt sich der Schamane ganz verliebt: "Märtha ist meine Traumfrau, ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen.“

© Instagram

Hochsensibel

Märtha Louise ist die Schwester von Kronprinz Haakon und war zuvor mit dem Künstler Ari Behn (46) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Sie beschreibt sich selbst als hochsensitiv und gibt an, mit Engeln in Kontakt zu sein. Der Schamane Verrett, der in Los Angeles lebt, ist seiner eigenen Webseite zufolge ein spiritueller Führer und Heiler.

Kennengelernt hat sich das Paar vor knapp einem Jahr und die Liebe scheint seit dem immer größer und größer geworden zu sein.

© Instagram

Pikante Details

Im Oktober letzten Jahres wurden dann pikante Details aus der Liebesbeziehung der beiden bekannt. Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane sollen demnach vier Mal am Tag Geschlechtsverkehr haben.

Die norwegische Königsfamilie würde gerne im Boden versinken. Durek Verrett, der Liebhaber von Prinzessin Märtha Louise, ein selbst ernannter Schamane plauderte damals sehr gerne aus dem Nähkästchen. In seinem Podcast hat er die ganze Welt an seinem Liebesleben teilhaben lassen. Manchmal hätte das Liebespaar drei bis vier Mal Sex am Tag, wobei sie auch viel mehr Sex haben könnten. Ihm sei es egal, er müsse nicht kommen, er könnte stundenlang Sex haben, ohne dabei einen Orgasmus zu bekommen. Danach meditiere er noch fleißig und mache auch sehr gerne Streckübungen.

Diese pikanten Details enthüllte der Liebhaber von Prinzessin Märtha Louise in der Podcast-Serie "Ancient Wisdom Today". Er führte ein Gespräch mit dem amerikanischen Lifestyle-Guru Dave Asprey. Im Gespräch verriet er, dass sich sein jahrelanges Training nun bezahlt macht und er seine Prinzessin immer glücklich machen kann. Er habe über Jahre trainiert seine Ejakulation lange zurückzuhalten, weil er wusste, nur so könnte er seine zukünftigen Sex-Partnerinnen befriedigen.



Prinzessin Märtha Louise hat aus Liebe versprochen, sich in Zukunft nur noch privat "Prinzessin" zu nennen. Man hat ihr in der Vergangenheit vorgeworfen, dass sie ihren royalen Titel für Schamanen Werbung missbraucht.

© Getty Images

Hochzeit?

In der "Bunte" verriet Durek Verret, dass ihr Plan es ist, "irgendwann zusammenzuziehen" und dass eine Hochzeit der beiden "definitiv nicht ausgeschlossen" sei. Die Kritik an ihrer Liebe versteht er überhaupt nicht und er kann sich ein Leben ohne die "Prinzessin" nicht mehr vorstellen.

urek Verrett, Lebensgefährte der norwegischen Prinzessin Märtha Louise, ist schwer verliebt. „Märtha ist meine Traumfrau, ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen“, sagte er in einem Interview des Magazins "Bunte". Selbst eine der beiden sei „definitiv nicht ausgeschlossen“. „Unser Plan ist, irgendwann zusammenzuziehen. Nicht , sondern in den USA.“ In Bunte spricht der 45-Jährige, der als Schamane wirkt, über andauernde Kritik an ihm und seiner Beziehung zu der 48-Jährigen. „Egal, was die Leute über uns sagen, es ist unser Leben. Märtha und ich werden so leben, wie wir uns entscheiden.“ Erst kürzlich hatte sie vor den Corona-Einschränkungen einen Kurztrip zu ihm in die USA unternommen. „Ist das wirklich ein Verbrechen? Wir müssen uns mehr auf als auf den Hass konzentrieren.“ Sie sei gekommen, um den Mann zu sehen, den sie liebe. „Ich glaube, das ist kein Verbrechen, das die Leute verurteilen sollten.“ Berichte, sein Verhältnis zum Königshaus sei schlecht, wies Verrett zurück. „Überhaupt nicht! Die Familie und ich kommen bestens miteinander aus.“