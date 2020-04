Leben nach dem 'Megxit'

Off air. Zwar wird man Meghan so schnell nicht vor der Kamera sehen, aber zu hören gibt es die Herzogin bereits heute zum ersten Mal. Sie ist die Erzählstimme in der heute startenden Disney-Tierdoku Elephant. Logischerweise nur in der englischen Originalfassung.

Kritiker allerdings halten sich mit Lob für Me­ghans Leistung eher zurück. „Meghan Markle fügt dem Disney-Seemannsgarn Schmalz hinzu“, so der englische Guardian.

Streit. Bei den Royals sorgt Meghan auch nach dem Megxit weiter für Gesprächsstoff. So wird die Kluft zwischen ihr und Herzogin Kate immer tiefer und wird auf Instagram sichtbar. Meghan soll den Umgang mit Kinderfotos der Mini-Royals nämlich gar nicht gut heißen und das auch zeigen.