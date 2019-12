Liebes-Krise bei William & Kate?

Wirbel. Eigentlich waren Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) in einer Herzensangelegenheit unterwegs, als sie in der Back-Show A Royal Christmas der britischen Köchin Mary Berry zu Gast waren. Doch die Szenen, die BBC One ausstrahlte, gaben ein ungewohntes Bild der Royals wieder. Zwar waren beide gut gelaunt und locker, doch als William Kate die Hand auf die Schulter legte, schüttelte diese sie einfach ab. Dabei lächelte die Herzogin einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Anlass für Spekulationen gibt das Verhalten dennoch.