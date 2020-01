Megxit: Queen beruft Familienrat ein

London. In der Krise um den künftigen Status von Prinz Harry und seiner Frau Meghan hat Queen Elizabeth II. einen Familienrat einberufen. Dies berichteten britische Medien am Samstagabend. Demnach werden die Monarchin, Thronfolger Charles, Prinz William und Prinz Harry am Montag auf dem Landsitz Sandringham zusammenkommen, um über die Zukunft der Royals zu sprechen.

Harrys Ehefrau Meghan solle über eine Telefonschaltung an den Gesprächen teilnehmen, "wenn die Zeitverschiebung dies erlaubt", hieß es. Die gebürtige Amerikanerin hält sich derzeit mit ihrem Sohn Archie in Kanada auf. Harry und Meghan hatten Mittwoch völlig überraschend bekanntgegeben, dass sie ihre royalen Aufgaben weitgehend aufgeben und finanziell auf eigenen Beinen stehen wollen. Die beiden möchten demnach sowohl in Großbritannien als auch in Kanada leben. Aus Palastkreisen verlautete, dass Queen Elizabeth "verletzt und enttäuscht" gewesen sei, wie das Paar seine Absichten veröffentlicht habe. Harry gilt als Lieblingsenkel der Königin.

Harry & Meghan: Das sind ihre Zukunftspläne

England ist zwei Tage nach der Bekanntgabe, dass Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan von ihren royalen Pflichten zurücktreten, noch immer in Aufruhr. Laut Umfragen fordern 76 % der Briten, dass ­ihnen sowohl Gehalt als auch Titel (51 %) aberkannt werden.

MÄRZ 2019: Instagram-Account und neue Agentur

Jetzt werden immer mehr Details zum „Megxit“ bekannt. Das Paar plante offenbar schon seit März seinen Abgang! Damals ließen sie sich ihre Instagram-Seite „sussexroyal“ schon registrieren – und Meghan betreute die Kreativ-Agentur ­„Article“ mit Sitz in Toronto mit der Betreuung.





Interessant: Die Firma gestaltete auch ihren Lifestyle-Blog „The Thig“, den sie für Harry 2017 einstellen musste.

JUNI 2019: "Sussex Royal" als Marke eingetragen

Im Juni ließ sich das Paar ­seine „Sussex Royal Foundation“ als Marke schützen. Sie umfasst Zeitschriften, Bücher, ­Poster, Workshops und Vor­träge – und Mode. Laut New York Post können es so 500 Millionen Euro verdienen.

NOVEMBER 2019: Erster TV-Deal mit Oprah Winfrey

Mächtige Freunde. Während England vor allem Meghan als Spalterin verteufelt, kommt Unterstützung von ihren Freunden aus Hollywood. Mit Oprah Winfrey (2,8 Mrd. schwer) soll Harry seit November an einer Doku über psychische Krankheiten arbeiten. „Ich unterstütze ihre Entscheidung“, ließ sie wissen.

Die Queen will jedenfalls in den nächsten Wochen eine ­„Lösung“ finden. Eines ist nicht mehr zu verhindern: Der „Megxit“ wird tiefe Spuren im ­Königshaus hinterlassen.

Umfrage-Beben: 72 % wollen Harry rauswerfen

Laut „Daily Mail“ wendet sich das Volk gegen Meghan und Harry – William profitiert!

