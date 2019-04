Meghan & Harry: Baby im Anflug

Countdown. Nicht nur die Briten zählen die Tage bis zur Geburt des Royal-Babys – auch Fans auf der ganzen Welt können es kaum erwarten, das erste Kind von Prinz Harry (34) und seiner Gattin, Herzogin Meghan (37), zu sehen. Nun kann es wirklich jeden Moment so weit sein, denn

Meghans Mama Doria ist bereits am Samstag nach London gereist und die Herzogin fehlte beim Oster-Gottesdienst am Geburtstag von Queen Elizabeth II, einem Pflichttermin für Mitglieder des Königshauses.

Ablauf. Am Sonntag versammelten sich die Royals vor der St George’s Chapel in Windsor, um Ihre Majestät zu begrüßen und im Anschluss mit ihr am Gottesdienst teilzunehmen. Da Harry solo unterwegs war, kamen schnell die Gerüchte auf, dass das Baby gar schon das Licht der Welt erblickt habe.

Geheim. Die Gerüchte, dass die Geburt schon stattgefunden hat, kamen deshalb auf, weil die beiden bereits vor zwei Wochen ausrichten ließen, dass sie die Öffentlichkeit erst dann darüber informieren werden, wenn sie selbst bereit dazu sind.

Ziehen Harry und Herzogin Meghan wirklich nach Afrika?

Zurzeit macht das Gerücht die Runde, Prinz Harry und Herzogin Meghan würden nach Afrika ziehen. Das schreibt zumindest die britische Zeitung The Times. Der Plan sei es, herauszufinden, wie die beiden ihren Einfluss noch effektiver für die gute Sache nutzen können.

Erklärung. Laut Royal-Experte Chris Ship sei das Vorhaben nicht für jetzt geplant, doch es gäbe Gespräche über eine Rolle, die sie in einem Commonwealth-Staat in Afrika sieht, wenn das Baby etwas älter ist. Für den Umzug der britischen Royals kämen etwa Botswana oder Südafrika infrage. Mit Botswana verbindet die beiden viel, sie machten dort schon Liebesurlaub.