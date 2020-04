Meghan &Harry: So läuft Archies Geburtstagsfeier

Letztes Jahr spielte sich ein Krimi rund um die Geburt von Archie ab. Nachdem Mama Meghan einmal erwähnt hatte, die Geburt würde sich Ende April/Anfang Mai abspielen, waren Fans und Klatschpresse nicht mehr zu beruhigen. Es gab zahlreiche Spekulationen wie und wo der royale Nachwuchs auf die Welt kommen werde.

Archie: Keine große Feier

Harry machte zur Geburt seines Sohnes eine charmante Ankündigung, auf die ersten Bilder musste die Öffentlichkeit warten. Seit der Geburt von Archie ist einiges passiert, das gravierendeste ist wohl der Megxit. Harry und Meghan haben sich dazu entschlossen zusammen mit ihrem Sohn ein privates Leben und keines im Zeichen der Krone zu führen. Man wolle zwar Kontakt zu Harrys Familie in England halten, doch bei Archies erstem Geburtstag wird das schon einmal nicht klappen. Grund sind die bekannten Maßnahmen gegen Corona.

Nur mit Mama Meghan und Papa Harry

Der erste Geburtstag von Archie hätte auch eine Art Feier der der Versöhnung zwischen Harry, Meghan und der restlichen Familie sein sollen. Die ausgebüchsten Royals hätten in England mit Queen und Co gefeiert, später dann in ihrer neuen Heimat Los Angeles. Doch stattdessen wird es nur eine kleine Feier zwischen Harry, Meghan und ihrem Archie geben. Die Eltern sollen statt einer Torte Muffins mit Tiermotiven vorbereiten sollen und sich bereits einige Packerl mit Geschenken liefern haben lassen.