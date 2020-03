Meghan: Neues Leben im Luxus

Abschied. Der letzte gemeinsame Auftritt sprach Bände: ein knappes „Hallo“ von Bruder William und kalte Blicke von Kate – so wurden Prinz Harry und seine Meghan am Montag von den Royals verabschiedet. Beim Gottesdienst zum Commonwealth Day in Westminster Abbey herrschte eisige Stimmung. Erst bei der Abfahrt in ihr neues Leben war Meghan wieder zum Lächeln zumute: fröhliches Winken für die Fotografen. Bis zum 31. März ist sie noch offiziell ein Royal, dann startet das neue Megxit-Leben – und das im absoluten Luxus.

© lucuryhome rentals.com

Palast in Malibu. In Malibu haben Meghan und Harry die 20-Millionen-Dollar-Villa Petra Manor im Auge: drei Stockwerke, acht Schlafzimmer, zehn Bäder, Tennisplatz, Kaminzimmer und edles Pool-Haus. Die Tagesmiete beträgt stolze 17.000 Euro. Ein Kauf wäre optional.

© lucuryhome rentals.com

© lucuryhome rentals.com

Einstieg. „Meghan und Harry finden hier den perfekten Einstieg in den kalifornischen Lifestyle“, so Makler Stuart Heller. Die Lage ist perfekt: Nahe zu Meghans Mama Doria Ragland sowie den möglichen neuen Jobs in Silicon Valley und Hollywood.