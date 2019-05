Meghan: So waren die ersten Tage mit Baby

Prinz Harry (34) und(37) haben am Mittwoch, 8.5., erstmals ihren kleinen Sohn öffentlich präsentiert.

"Er ist wirklich ruhig", sagtestolz über ihren Sohn. "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Kerle auf der Welt, ich bin wirklich glücklich", sagte Meghan im Schloss Windsor. Noch sei für sie nicht klar, wem er ähnlich schaue: "Wir versuchen noch immer herauszufinden, nach wem er kommt." Und Harry: "Jeder sagt, dass sich Babys in den ersten zwei Wochen so verändern. Wir versuchen, alles von diesem Veränderungsprozess mitzubekommen im nächsten Monat. Aber es wirkt, als würde er sich jeden Tag verändern, also, wer weiß."