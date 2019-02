Meghan soll ein Mädchen bekommen

Scharf. Nachdem die Assistenten und Bediensteten erst kürzlich in Scharen kündigten, dürfte bei „Hurricane“ Meghan (37) jetzt wieder Ruhe in Personalangelegenheiten gekommen sein. Oder zumindest für die nächste Zeit. Für Aufsehen sorgt allerdings jetzt ihr neuer Pressesprecher Christian Jones. Und der ist kein unbeschriebenes Blatt. Er leitet die Büros von Meghan, Kate, Harry und William und soll vor allem die Präsenz der Medien für die Royals steuern. Als Bonus sieht der smarte Brite mit Drei-Tage-Bart auch noch top aus. Was Harry wohl dazu sagt …

Neuer Pressesprecher bringt frischen Wind

Nachwuchs. Eine der ersten Aufgaben von Jones wird es wohl sein, die Berichterstattung über die Geburt des royalen Babys von Meghan und Harry zu steuern. Dabei sickerte allerdings schon vorab durch, dass die Herzogin Ende April ein Mädchen erwarten soll. Dies schien Meghan jetzt auch indirekt zu bestätigen, als sie bei einem Termin in einem zartrosa Outfit auftrat. In der Vergangenheit bemühte sie sich noch, bei der Farbwahl eher neutral zu wirken.