Meghan verzückt mit Baby-Bauch und Mini-Kleid

Hautenges Kleid. Die Queen ernannte Meghan kürzlich zur Schirmherrin des Mayhew-Tierheims in London. Am Mittwochnachmittag stattete die 37-jährige Herzogin dem Hunde-Wohltätigkeitsverein einen Besuch ab und zog dabei alle Blicke auf sich. Meghan zeigte nicht nur ihren Baby-Bauch, sondern auch Haut: Ihr Mini-Kleid von H&M ging gerade so über die Knie.

© Getty Images

Das Kleid kostete Meghan 25 Euro und sie glänzte darin. Auch ihre große Baby-Kugel kam in der Robe hervorragend zur Geltung. Ihre Hand ruhte dabei immer auf ihrem Bauch – sogar beim Streicheln der kleinen Hunde.