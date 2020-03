Meghans letzter Auftritt mit den Royals

Gestern Nachmittag war es so weit – Harry und Meghan nahmen im Rahmen des Commonwealth Day ihren letzten offiziellen Termin als britische Royals wahr. Beim Gottesdienst in Westminster Abbey traf das Paar auch zum ersten Mal seit Monaten auf Prinz William und Herzogin Kate. Zuletzt herrschte zwischen den Paaren ja eisige Funkstille und auch gestern war die Stimmung eher frostig. In der Kirche bekamen Meghan und Harry in der zweiten Reihe eisige Blicke von William und Kate, die vor ihnen platziert waren. Queen Elizabeth II hingegen wirkte beim Kirchgang bestens gelaunt und schmunzelte sogar für die Fotografen den Megxit förmlich weg.

Audienz

Schon am Sonntag traf Herzogin Meghan erstmals seit Monaten im privaten Rahmen die Queen auf Schloss Windsor. Dort besuchten Me­ghan und Prinz Harry gemeinsam mit der Monarchin den Gottesdienst in der Royal Chapel, wo sich das Paar einst das Jawort gab. Presse war dabei keine erwünscht.

Am 31. März werden Harry und Meghan dann auch offiziell aus den royalen Pflichten entlassen.