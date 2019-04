Nach Mega-Zoff: So versöhnten sich Will & Harry

Seit einigen Monaten wird darüber spekuliert, dass die royalen Brüder William und Harry nicht mehr so eng miteinander Vertraut sind, wie früher.

Kritischer Rat

Der Grund soll ein ernstes Gespräch gewesen sein, in dem William seinem kleinen Bruder ins Gewissen reden wollte - wegen seiner Verbindung zu Meghan. Er soll Harry in einem Gespräch gefragt haben, ob er es mit der US-Schauspielerin nicht lieber etwas langsamer angehen wolle. Während sich William, der seine Kate lange vor einer offiziellen Beziehung gekannt hat, nur versichern wollte, dass Harry nichts überstürze, nahm sich dieser die Frage sehr zu Herzen. Harry soll das damalige Gespräch mit William als Kritik aufgefasst haben, so Katie Nicholl, Autorin einiger Bücher über die Royals. Das wiederum habe zu einem Bruch geführt. Nicholl: "William war wirklich besorgt, dass sich die Beziehung zu schnell entwickele." Harry fühlte sich laut ihrer Einschätzung verraten und von seinem Bruder im Stich gelassen.

Versöhnung

Doch die Geschwister sollen sich jetzt wieder versöhnt haben, so britische Medien. Vor rund drei Monaten soll die Annäherung stattgefunden haben. Ausgerechnet die räumliche Trennung soll William und Harry wieder näher zusammen gebracht haben. Denn dass Harry und Meghan nun im Frogmore Cottage wohnen, habe viel Spannung aus der Beziehung genommen. Klare Verhältnisse haben allen gut getan.

Hauseinweihung

Anscheinend sei der Streit auch nie so schlimm gewesen, wie angenommen, schreibt der Mirror. Zudem wird eine Quelle zitiert: "Sie stehen im regelmäßigem Kontakt und das ist die Hauptsache." Zu Ostern besuchten William und Kate das Frogmore Cottage und seien im neuen Anwesen herumgeführt worden.