Nach ihrem Rückzug aus den royalen Ämtern planen Harry und Meghan laut Bericht der Tageszeitung "The Telegraph" die Gründung einer gemeinnützigen Organisation für soziale Projekte. Diese solle den Namen Archewell bekommen, berichtete das britische Blatt am Montagabend unter Berufung auf das Paar.

Aber das ist nicht die einzige Änderung. Denn nachdem royalen Aus der beiden hat sich Harry auch gleich einen neuen Namen zu gelegt. Wie Dokumente lautr "The Sun" zeigen, verwendet er weder seinen Titel "Königliche Hohheit" noch den Familiennamen Windsor-Mountbatten. Auch den Namen "Wales", den er während seiner Zeit in der Armee genutzt hat, ließ er weg. Offiziell heißt er nun "Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex".



Harry und Meghan hatten eigentlich wegen der Coronavirus-Krise zurzeit nicht geplant, Details zur Organisationsgründung zu veröffentlichen. Sie hätten dem "Telegraph" aber die Information bestätigt, nachdem Unterlagen mit dem Titel Archewell in den USA eingereicht und vom Blatt gesichtet worden seien.



"Wir freuen uns darauf, Archewell zu starten, wenn die richtige Zeit gekommen ist", teilte das Paar laut Bericht mit. Der Name kombiniere das altgriechische Wort für Stärke und Handlung mit dem Verweis auf "tiefe Ressourcen, auf die wir uns stützen müssen", hieß es weiter. Ähnliche Gedanken hatten Harry und Meghan laut "Telegraph" zum Namen ihres im Mai 2019 geborenen Sohns Archie inspiriert. Dem Bericht zufolge sollen unter dem Dach der Organisation mehrere Projekte anlaufen, darunter Gruppen für emotionale Unterstützung, multimediale Bildungsprogramme und eine Webseite mit dem Fokus auf Themen zu Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden.