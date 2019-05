Netz lacht über Archie

Wirbel. Die Verwunderung war groß, als Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) den Namen ­ihres Sohnes verkündeten. Denn Archie Harrison ist nicht gerade das, was die Royal-Fans erwartet hatten. Die Buchmacher setzten zuletzt noch auf Namen wie James oder Arthur. Dabei hat der Name eine wichtige Bedeutung: Harrison leitet sich von Harry’s son, also Harrys Sohn ab und Archie ist eine englische Kurzform von Archibald. Dieser kommt von erchan (Altdeutsch für vornehm) und bald (kühn).

Trotz der eigentlich schönen Bedeutung witzelt das Netz bereits über den kleinen Archie. McDonald’s Deutschland twitterte etwa sein Firmenlogo mit der Bezeichnung Arches (Bogen) und daneben ein kleines, mit der Bezeichnung Archie. Archie ist außerdem der Name einer bekannten Comicfigur, aber auch ein Protagonist aus der Netflix-Serie Riverdale. Beide Figuren haben übrigens rote Haare, was ebenfalls zu witzigen Fotomontagen führte.

Süß. Der Kleine nimmt es gelassen. Er verschlief sogar seinen ersten offiziellen Termin in Papas Armen.