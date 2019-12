Nobel-Restaurant lehnt Harry und Meghan ab

Die britischen Royals verbringen derzeit ihren mehrwöchigen Familienurlaub in Kanada, wo Meghan sieben Jahre lang gelebt und für die US-Serie "Suits" gedreht hatte. Zu Weihnachten waren Harry, Meghan und Archie nicht bei der Queen auf dem Landsitz Sandringham, sondern verbrachten das Fest stattdessen mit Meghans Mutter Doria Ragland.

Über die Weihnachtstage wollten die Royals auch ins Nobel-Restaurant Deep Cove Chalet in North Saanich. Der Restaurant-Besitzer Pierre Koffel lehnte eine Anfrage des Ehepaares aber kurzerhand ab. Die Sicherheitsvorkehrungen waren für ein Lokal dieser Größe einfach nicht zu stemmen.

Pierres Ehefrau Bev war mit der Absage nicht ganz so einverstanden. „Wie auch immer, man weiß, wie Pierre ist. Wir werden sehen, was passiert“, erzählt sie der "Vancouver Sun". „Wir können uns nur glücklich schätzen sie hier in unserer Region zu haben.“