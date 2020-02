Noch eine Scheidung: Queen-Neffe trennt sich

David Armstrong-Jones, Neffe von Großbritanniens Königin Elizabeth II., und seine Frau Serena lassen sich scheiden. Der Graf und die Gräfin von Snowdon hätten "einvernehmlich entschieden, dass ihre Ehe zu einem Ende gekommen sei", sagte ein Sprecher des Paares am Montag. Es ist bereits die zweite Ankündigung einer Scheidung in der britischen Königsfamilie binnen einer Woche.

Familienbande

Der 58-jährige Neffe von Queen Elizabeth II. ist auch als David Linley bekannt und leitete in der Vergangenheit das Auktionshaus Christie's. Gemeinsam mit seiner 49-jährigen Frau Serena hat er zwei Kinder im Alter von 20 und 17 Jahren. Armstrong-Jones steht an Platz 21 der britischen Thronfolge - und ist damit das erste Mitglied der Königsfamilie in der offiziellen Thronfolgerliste, das kein direkter Nachfahre von Elizabeth II. ist. Armstrong-Jones ist Sohn der inzwischen verstorbenen Schwester von Elizabeth II., Margaret.

Zweite Scheidung im Königshaus