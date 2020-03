Prinz William: Selfie mit Fan wird zum Netz-Hit

Der britische Prinz William hat bei einem Besuch in Dublin dafür plädiert, dass Irland und Großbritannien sich in ihren Beziehungen nicht von der gemeinsamen "problembeladenen Vergangenheit" behindern lassen.



Die Erinnerung an jene, die unter den geschichtlichen Ereignissen gelitten hätten, sei wachzuhalten, sagte William am Mittwoch in einer Rede, an der Irlands Außenminister Simon Coveney teilnahm. Trotz des verübten Unrechts dürften aber beide Länder nicht von der Vergangenheit "gefesselt" werden.



Ähnliche Worte hatte bereits Königin Elizabeth II. bei ihrem historischen Besuch in Irland im Jahr 2011 gesprochen. Ihr Enkel William hält sich mit seiner Frau Kate zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in Irland auf.

Selfie mit Royal-Fan wird zum Netz-Hit

Während des royalen Besuchs warteten Tausende Fans auf William und Herzogin Kate. Zahlreiche Hände wurden geschüttelt und unzählige Fotos von dem Paar geschossen. Und obwohl besonders William und Kate sehr auch die royale Etikette achten, war es ausgerechnet der Herzog von Cambridge, der eine der Regeln brach. Denn eigentlich ist es den Royals verboten Fotos mit dem Volk zu schießen. Als William aber auf Jennifer Malone traf, warf er diese Regeln aber über Bord. Die junge Frau schenkte dem Prinzen einen Blumenstrauß und fragte höflich um ein Selfie. Und sofort stand William für den perfekten Schnappschuss bereit. Ihre Mutter postete das Foto anschließend auf Twitter und landete damit einen Netz-Hit.

Denkwürdiger Besuch

Zu Beginn der Visite hatte das Paar einen Kranz am Denkmal zur Erinnerung an die Toten des Unabhängigkeitskriegs gegen Großbritannien abgelegt. Auf dem Kranz stand: "Mögen wir nie die Lektionen der Geschichte vergessen, während wir weiter zusammen eine hellere Zukunft errichten."



Bis zum Ende des Unabhängigkeitskriegs 1921 gehörte Irland zum Vereinigten Königreich, seitdem ist die Insel geteilt zwischen der Republik Irland und der britischen Provinz Nordirland. Der spätere rund drei Jahrzehnte dauernde Nordirland-Konflikt endete erst 1997.



Britische royale Besuche in Irland waren lange Zeit undenkbar. Seit dem Besuch von König George V. im Jahr 1911 dauerte es 100 Jahre bis zur Visite von Königin Elizabeth II. Seitdem reisten Vertreter der britischen Königsfamilie dann aber mehrfach nach Irland, dem einzigen Staat, mit dem das Vereinigte Königreich eine Landgrenze teilt.



Der Besuch von William und Kate kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt in den Beziehungen zwischen Großbritannien und dem EU-Mitglied Irland: Großbritannien hat die Europäische Union am 31. Jänner verlassen, in Nordirland wurde die politische Blockade nach drei Jahren durch Bildung einer neuen Regionalregierung überwunden. Und in Irland errang die republikanische Sinn-Fein-Partei, die ein vereintes Irland mit der britischen Provinz Nordirland anstrebt, einen historischen Wahlerfolg.



Die Sinn Fein war der einstige politische Flügel der irischen Untergrundarmee IRA, die gewaltsam ein Ende der britischen Herrschaft in Nordirland erreichen wollte. 1979 ermordete die IRA Prinz Williams Urgroßonkel Louis Mountbatten, der als Mentor von Williams Vater Prinz Charles galt. William und Kate nannten ihren zweiten Sohn Louis.