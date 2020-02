Die englischen Royals haben via Pressestatement Details über die Hochzeit von Prinzessin Beatrice und ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi herausgegeben.

So wird die Hochzeit von Beatrice und Edoardo

Dem zu entnehmen: Am 29. Mai wird der große Tag stattfinden. Die Zeremonie wird in der "Chapel Royal" abgehalten, dort wurde im Oktober 2013 auch Prinz George getauft. Die große Feier danach findet in den Gärten des Buckingham Palace statt. Britische Medien schreiben, dass dieses Event die Royals in gutem Licht erscheinen lassen soll. Die Erschütterungen der letzten Monate will man an diesem Tage vergessen und sich als Familie, die zueinandersteht, präsentieren. Mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen, steht doch der Vater der Braut, Prinz Andrew nach wie vor im Fokus der Ermittlungen rund um den Sex-Sandal von Epstein.

Verlobungsring

Beatrice und Edoardo sind seit Herbst 2018 ein Paar, viele Jahre der Freundschaft verbinden sie. Der Bräutigam hat bereits einen Sohn aus einer früheren Verbindung, einen vier Jahre alten Buben, der ein großer Teil des Lebens von Beatrice und Edo ist. Im Italienurlaub wurde die Frage aller Fragen gestellt und das Glück mit einem Multidiamantverlobungsring gefeiert.