Risikopatient Charles: So geht es ihm, so geht es Camilla

Seit dem 25.3. ist klar: Der britische Thronfolger Prinz Charles hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er habe nur milde Symptome und sei ansonsten bei guter Gesundheit, teilte der Palast in London mit.

Charles gehört zur Risikogruppe

Prinz Charles ist 71 Jahre alt und wird zu der Menschengruppe mit erhöhtem Risiko, an einer schweren Form der Lungenkrankheit Covid-19 zu erkranken, gezählt. Ein wenig beunruhigend ist, dass Charles in der vergangenen Woche trotz der Pandemie noch sehr viele Termine wahrgenommen hat.

Häusliche Isolation

Herzogin Camilla (72), die Ehefrau von Charles, sei ebenfalls getestet worden, hieß es in der Mitteilung. Bei ihr wurde den Angaben zufolge keine Infektion festgestellt. Das Paar sei nun in häuslicher Isolation auf Schloss Balmoral in Schottland. Charles arbeite von dort aus.

So geht es den anderen Royals

Beruhigend ist, der Prinz müsse nicht im Bett liegen, sondern sei guter Dinge, zitierte die Nachrichtenagentur PA eine nicht näher genannte Quelle. Ärzten zufolge ist es unwahrscheinlich, dass der 71-Jährige schwere Symptome entwickelt. Er habe bereits seine Söhne Harry (35) und William (37) sowie seine Mutter informiert. Die Queen und Charles haben einander zuletzt vor etwa zwei Wochen kurz gesehen. "Ihre Majestät, die Königin, ist bei bester Gesundheit", sagte ein Palastsprecher.