Royales Finale für Harry & Meghan

Schon bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt seit Monaten strahlten Herzogin Me­ghan und Prinz Harry trotz strömenden Regens. Am Samstagabend legten sie zum zweiten Mal einen Paarlauf auf dem Red Carpet hin. Bei ­einer Musikgala in der Royal Albert Hall strahlte das Paar im Partnerlook. Me­ghan in einem knallroten Kleid mit Cape und Harry in seiner roten Kapitän-General-Uniform der Königlichen Marine, die er in dieser Funktion zum letzten Mal getragen hat.

© Getty

Weltfrauentag

Anlässlich des Weltfrauentags trat Herzogin Meghan ohne Ehemann in ­einer Schule auf, wo sie eine Brandrede für die Rechte der Frauen hielt und dafür tosenden Applaus erntete.

© Getty Images

Finale

Heute wird es den letzten offiziellen Auftritt von Meghan und Harry geben. Beim Gottesdienst anlässlich des Commonwealth Day treffen sie dabei auf William, Kate und Queen Elizabeth II.