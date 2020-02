Royals im Anflug auf Lech

Glamour. Im verschneiten Lech am Arlberg urlauben ab heute wie jedes Jahr die gekrönten Häupter aus den Niederlanden. König Willem-Alexander, Königin Máxima sowie die Prinzessinnen Catharina-Amalia, Alexia und Ariane werden ebenso erwartet wie Prinzessin Beatrix, Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien sowie deren Kinder Eloïse, Claus-Casimir und Leonore, die ihren traditionellen Ski-Trip absolvieren.

Trubel. Um ihren Urlaub auch in Ruhe genießen zu können, bitten die Holland-Royals heute Mittag zum großen Foto-Termin mit der ganzen Familie und ersuchen, danach Abstand zu halten.

Tragödie. 2012 kam es beim Urlaub der königlichen Familie zu einer wahren Tragödie, als Prinz Friso abseits der gesicherten Pisten von einer Lawine erfasst wurde. Dabei er litt Friso, der 23 Minuten lang verschüttet war, schwere Hirnschädigungen und lag mehr als ein Jahr im Koma, bevor er am 12. August 2013 an Komplikationen verstarb.