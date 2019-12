Royals im Weihnachts-Chaos

Problem. Der Weihnachtsfriede konnte im britischen Königshaus heuer nicht so recht einkehren. Zu groß ist die Kluft zwischen den Familienmitgliedern, zu sehr kiefeln diese an den Skandalen der letzten Jahre. Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) verbrachten gar Archies erstes Weihnachtsfest fernab der Familie in Kanada. Bei der Weihnachtsmesse in Sandringham zeigte sich zwar die restliche Familie, die Stimmung war jedoch alles andere als weihnachtlich. Auch Prinz Andrew (59), der wegen sexuellen Missbrauchs bezichtigt wurde, zeigte sich erstmals wieder öffentlich. Queen Elizabeth II. selbst sprach in ihrer Rede von einem „holprigen Jahr“ und von „Differenzen“, die im neuen Jahr hoffentlich verfliegen.