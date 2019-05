Es ist länger als 50 Tage her, dass man Herzogin Meghan (37) zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen hat. Seitdem ist die Ehefrau von Prinz Harry (34) offiziell in Baby-Pause. Der kolportierte Geburtstermin war für Ende April, Anfang Mai angesetzt. Der Zeitpunkt wäre somit jetzt. Und das löst immer neue Theorien über die Niederkunft Meghans aus. Am hartnäckigsten hält sich das Gerücht, das Royal-Baby sei bereits auf der Welt. Ein Indiz dafür: Donnerstagabend nahmen alle Wettanbieter die „Geburtstermin-Wetten“ vom Netz.

Auch die Queen sorgte für Aufregung, als sie mit Polizei-Eskorte nach Schloss Windsor fuhr. Royal-Watcher vermuteten, dass die Uroma den Nachwuchs sehen wollte. Der Palast dementierte das. Auch ein weiterer Rettungswagen wurde in der Nähe des Frogmore Cottage, wo Meghan ihr Baby zur Welt bringen wollte, gesichtet. Und: Prinz Harry sagte eine Reise nach Amsterdam am nächsten Mittwoch ab. Bei seinem Besuch in Den Haag am Donnerstag soll es aber bleiben. Somit ist es, wenn man den Gerüchten glaubt, nicht mehr eine Frage der Ankunft des Babys, sondern nur mehr danach, wann das Paar sein Glück mit der Welt teilen mag.

© unibet.co.uk