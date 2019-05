So fies lästert Meghan über Kate

Diese Meldung schlug wie eine Bombe ein. Prinz William soll seine Kate mit einer Milliardärstochter betrogen haben. Laut „Daily Mail“ soll der angebliche Seitensprung der Grund für die vorübergehende Trennung von William und Kate im Jahr 2007 gewesen sein. Damals trennte sich das Paar ohne Angabe konkreter Gründe, feierte einige Monate später jedoch wieder ein Liebes-Comeback.

Meghan findet Kate langweilig

Die Berichte über die Affäre des Prinzen blieben natürlich auch der Königsfamilie nicht verborgen. Laut „OK Magazin“ soll Meghan nun sogar noch Salz in Kates Wunden gestreut haben. „Meghan hat Kate gesagt, dass sie Williams Affäre geradezu provoziert habe“, wird ein Palastinsider zitiert. Meghan finde Kate langweilig und würde es verstehen, dass sich William anderweitig umsieht, so das Magazin weiter. „Sie lässt sich bei jeder Gelegenheit darüber aus, wie langweilig sie Kate findet“, so ein angeblicher Insider.

Kate reagierte offenbar geschockt auf die harten Worte ihrer Schwägerin. „Sie hatte Tränen in den Augen, als Meghan ihr diese Boshaftigkeiten an den Kopf warf.“