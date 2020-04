So sieht Quarantäne bei der Queen aus

Königin Elizabeth II. (94) hält sich vorbildlich an die Regeln. Gerade einmal ein Dutzend Angestellte durfte bei ihr auf Schloss Windsor bleiben, sie hat sich dort in ihr privates Apartment zurückgezogen. Ehemann Philip zog es vor, nach Sandringham zu ziehen. Ihre Zeit soll sie damit verbringen, die Nachrichten zu verfolgen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ihre geliebten Pferde musste sie zurücklassen.

Royale Familie verteilt sich über die Welt

Elizabeths Sohn Charles und dessen Ehefrau Camilla verbringen die Isolation in Schottland, Enkel Harry und seine Gattin Meghan leben nun in Los Angeles. „Wir werden wieder bei unseren Familien sein. Wir werden uns wieder treffen können“, machte die Queen in einem TV-Interview Mut. Sie selbst hofft wohl genauso darauf, wie viele andere, die nun alleine zu Hause sind.